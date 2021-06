O onze inicial da seleção inglesa no embate frente à Escócia, da segunda jornada do grupo B do Euro 2020 (seguir aqui ao minuto), é o mais novo de sempre da equipa dos «Três Leões» em fases finais do Euro ou do Mundial.

Segundo a Opta, a equipa escolhida pelo selecionador inglês Gareth Southgate tem uma média de idades de 25 anos e 31 dias, e entra diretamente para a história do futebol inglês.

Deste onze, Phil Foden, médio do Manchester City, é o mais novo, com 21 anos, ao passo que Jordan Pickford, guarda-redes do Everton, é o mais velho, com 27 anos.