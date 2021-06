Antes do duelo entre a Itália e o País de Gales, da terceira e última jornada do grupo A do Euro 2020, há espaço para boa disposição.

Antes do duelo entre a Itália e o País de Gales, da terceira e última jornada do grupo A do Euro 2020, há espaço para boa disposição.

Roberto Mancini, técnico dos italianos, comparou os galeses ao Stoke City, um «osso duro de roer»: «O Stoke tinha estilo de jogo muito difícil, era um osso duro de roer. Será um jogo muito difícil do ponto de vista físico porque Gales é uma equipa muito poderosa como o Stoke, mas também é muita técnica.»

Ora, Gareth Bale, capitão galês, brincou com a comparação do treinador transalpino. «Não sabia que o Stoke era assim tão bom», respondeu o jogador do Real Madrid, em conferência de imprensa.

O avançado de 31 anos garantiu ainda que está pronto para bater mais penáltis, depois de ter falhado um castigo máximo na vitória frente à Turquia, e brincou com o futuro no Real.

«Se estou pronto para trabalhar com Ancelotti? Não tenho outra opção, ele será o treinador do Real Madrid e eu sou jogador do Real Madrid. O que posso dizer é que tenho uma grande relação com ele e sei que fará um grande trabalho», atirou.

Itália e País de Gales defrontam-se este domingo, a partir das 17h00. Com seis pontos, os italianos já garantiram o apuramento para os oitavos de final. Gales tem quatro.