A seleção de País de Gales voltou a inovar na formação do onze inicial para a habitual fotografia pré-jogo.

Desta feita, este sábado, antes do apito inicial para o jogo ante a Dinamarca, os comandados de Robert Page alinharam com quatro jogadores de pé, todos encostados para um lado, com os outros sete de cócoras, abaixo deles.

