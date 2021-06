A Seleção Nacional averbou este sábado a maior derrota desde que iniciou, em 1984, a participação em campeonatos da Europa.

O desaire por 4-2 com a Alemanha apenas tem paralelo com um 2-0 diante da Suíça no Euro 2008: só que, ao contrário do que agora sucedeu, à entrada para esse jogo, o último da fase de grupos, Portugal não só já tinha o apuramento para os quartos de final assegurado, como sabia que ia fazê-lo como líder do grupo, isto após vitórias diante de Turquia e Rep. Checa nos dois primeiros duelos. À data, Luiz Felipe Scolari poupou vários dos habituais titulares; agora, Fernando Santos repetiu o onze do jogo inaugural frente à Hungria.

Estas foram as únicas derrotas de Portugal por mais de um golo de diferença em participações em Europeus: 1984, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 e, agora, 2020.