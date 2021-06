Um dia depois de ser conhecido o adversário de Portugal nos oitavos de final do Euro 2020, a Bélgica, o plantel belga começou a antever esse duelo.

Yannick Ferreira-Carrasco falou aos jornalistas esta quinta-feira e assumiu que a Seleção Nacional é um adversário difícil.

«Certamente será um jogo difícil, mas para vencer o Euro é preciso vencer jogos difíceis e eliminar grandes seleções», começou por dizer.

Depois, Carrasco assumiu que os red devils não tiveram sorte com o sorteio: «Não vamos mentir, tivemos o sorteio mais complicado. Dizem-nos sempre que temos de ficar em primeiro no grupo para termos o melhor caminho até à final, mas por duas vezes consecutivas [este Euro e no Mundial 2018] isso não aconteceu. O caminho é mais fácil na outra metade do quadro de jogos.»

«Mas também temos de dizer que as outras seleções têm medo da Bélgica. Temos de mostrar às pessoas que têm razão em terem medo desta Bélgica. Não devemos pensar no resto das eliminatórias», afirmou, o avançado do Atlético de Madrid.

Por fim, Carrasco assumiu que a Bélgica está preparada para sofrer, se for preciso: «O nosso estilo de jogo é posse de bola. Mas também sabemos que temos de sofrer e sabemos sofrer. Nenhuma equipa consegue atacar 90 minutos.»

Portugal e Bélgica defrontam-se no próximo domingo, a partir 20h00, em Sevilha.