A UEFA revelou esta noite que a queda de um paramotor no relvado da Allianz Arena, antes do França-Alemanha, causou «vários feridos».

«Tratou-se de um ato imprudente que poderia ter tido consequências muito graves para um grande número de pessoas e que causou ferimentos em várias pessoas que assistiam à partida e que estão no hospital», pode ler-se, em comunicado divulgado pelo organismo.

Recorde-se que um ativista da Greenpeace, organização ambiental não-governamental, sobrevoou as bancadas do estádio e caiu desamparado no relvado instantes antes do apito inicial.

O indivíduo acabou detido e a UEFA aproveitou para esclarecer que tem em marcha várias iniciativas para «compensar as emissões de carbono» produzidas durante o Euro 2020.