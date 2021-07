De falta de apoio, a seleção inglesa não pode queixar-se.

Depois da massa adepta presente na despedida da equipa de St. George's Park, agora foi a vez de a comitiva liderada por Gareth Southgate receber uma mensagem da Rainha do Reino Unido.

Isabel II relembra a conquista da equipa dos «Três Leões» do Mundial de 66 e deseja boa sorte à formação que este domingo discute a final do Euro 2020 frente à Itália.

A mensagem de Isabel II na íntegra:

«Senhor Gareth Southgate,

Há 55 anos, tive a felicidade de entregar o troféu do Mundial ao Bobby Moore [capitão da seleção inglesa na altura] e vi o que significava para os jogadores, treinadores e staff chegar à final e vencer um grande torneio internacional de seleções.

Quero dar os parabéns por terem atingido a final do Campeonato da Europa e desejar boa sorte para amanhã [domingo], com a esperança de que a história recorde não só o vosso sucesso, mas também o espírito, o compromisso e o orgulho que demonstraram nesta caminhada.»

A very, very special message for Gareth Southgate and the #ThreeLions.



Thank you for your support, Your Majesty. pic.twitter.com/YlWfEFb08I