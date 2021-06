Cara conhecida do futebol português, Graeme Souness deixou críticas a Bruno Fernandes após a derrota da Seleção Nacional frente à Alemanha.

O antigo treinador do Benfica até elogiou as capacidades futebolísticas do médio do Manchester United, mas disse que este «não durava cinco minutos» no seu balneário. E explicou porquê.

«É um talento excecional, há muito por onde gostar nele. Tem um grande remate, quando remata obriga sempre os guarda-redes a trabalharem», começou por dizer, à ITV.

«Joguei com muitos jogadores que não iam aceitar o que ele faz, quando não recebe a bola fica sempre a reclamar e a gesticular com as mãos», prosseguiu depois.

Souness atirou depois: «Ele não ia durar mais do que cinco minutos no meu balneário, mas é um rapaz maravilhoso e muito talentoso. Mas toda coisa sem jeito, de abanar a cabeça e agitar os braços para os colegas de equipa, é um não para mim.»