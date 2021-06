Wojciech Szczesny tornou-se esta segunda-feira o primeiro guarda-redes a fazer um autogolo na história dos Campeonato da Europa.

O guarda-redes polaco marcou na própria baliza no duelo com a Eslováquia (acompanhe aqui ao minuto), num lance de manifesta infelicidade, já que a bola bateu no poste e na sua cabeça antes de passar caprichosamente a linha de golo, depois de um remate de Robert Mak.

Assim, e segundo a Opta, o guardião da Juventus foi o primeiro a fazer um autogolo num Europeu.