A tarde estava a ser de festa, mas há quem já a tenha estragado.

A menos de duas horas do início da final do Euro 2020, e segundo relatos da imprensa local, várias dezenas de adeptos ingleses, sem bilhete para assistir ao encontro entre Itália e Inglaterra, tentaram invadir o Estádio de Wembley.

Perante a tentativa de quebrar as barreiras de segurança, a polícia teve de intervir e gerou-se momentos de muita tensão no exterior de Wembley, com confrontos violentos entre autoridades e adeptos.

A final do Euro 2020, entre Itália e Inglaterra, tem início a partir das 20h00.