A França, adversário da Seleção Nacional na fase de grupos do Euro 2020, venceu esta noite o País de Gales (3-0), em encontro particular realizado em Nice.

De regresso à seleção, Karim Benzema foi titular nos Les Bleus, mas falhou um penálti logo aos 27 minutos, depois de Neco Williams ter sido expulso e ter deixado os galeses reduzidos a dez unidades.

O penálti falhado por Benzema:

O avançado do Real Madrid fez mesmo o jogo inteiro, mostrou bons apontamentos, mas não conseguiu marcar.

Não marcou Benzema, marcou Mbappé, aos 35 minutos, abrindo o marcador. A vantagem gaulesa foi dilatada no início do segundo tempo, aos 48 minutos, com um grande golo de Antoine Griezmann.

O golaço de Grizou:

A dez minutos do fim, Ousmane Dembélé fechou as contas de um jogo apitado pelo português Luís Godinho.

Na Áustria, a Alemanha, também adversária de Portugal, empatou a uma bola com a congénere Dinamarca, na partida que marcou o regresso de Maths Hummels e Thomas Muller à mannschaft – foram ambos titulares.

Florian Neuhaus deu vantagem aos germânicos aos 48 minutos, mas Yussuf Poulsen deixou tudo empatado à entrada para os últimos 20 minutos, após assistência de Christian Eriksen.