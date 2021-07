29 anos depois, a Dinamarca apurou-se para as meias-finais de um Europeu. O feito torna-se ainda mais digno de nota depois do começo que a equipa teve no Euro2020, com Christian Eriksen a cair inanimado no jogo com a Finlândia.

Nas ruas da Dinamarca a aventura europeia da seleção foi festejada em grande, como mostra um vídeo partilhado pela conta oficial da seleção dinamarquesa, com imagens captadas na cidade de Aarhus.

Vestidos a rigor, de bandeira na mão, com aglomeração evidente e sem máscaras à vista. Veja as imagens no vídeo abaixo: