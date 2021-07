Leonardo Spinazzola é a grande ausência para o duelo da Itália frente à Espanha, da meia-final do Euro 2020 (siga aqui AO MINUTO), mas nem por isso o lateral da Roma deixa de apoiar a equipa.

A poucas do começo do jogo, a namorada do jogador de 28 anos partilhou um vídeo de Spinazzola a cantar o hino italiano, deitado no sofá de casa.

A recuperar da operação ao tendão de Aquiles, o defesa teve ainda a companhia do filho neste momento.