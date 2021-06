A Suíça apurou-se esta segunda-feira para os quartos de final do Euro 2020, ao eliminar a França nos penáltis. Depois de um 3-3 nos 90 minutos e no prolongamento, os suíços foram mais fortes da marca dos onze metros, com Mbappé a falhar o remate decisivo.

Para a história, fica um jogo emocionante. Veja aqui o resumo: