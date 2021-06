Os Países Baixos empataram esta quarta-feira frente à Escócia (2-2), num encontro de carácter particular de preparação para o Euro 2020 realizado no Estádio do Algarve.

Memphis Depay salvou a formação holandesa da derrota com um livre sublime aos 89 minutos, já depois de ter também respondido aos 17 minutos ao 1-0 madrugador dos escoceses, que marcaram por Jack Hendry (11m) e Kevin Nisbet (64m).

O golaço de livre de Depay:

Em Middlesbrough, a Inglaterra venceu a Áustria por 1-0: Bukayo Saka estreou-se a marcar pela seleção aos 19 anos e deu assim a vitória à formação dos «Três Leões».

O golo de Saka:

Refira-se que Países Baixos e Áustria integram o grupo C do Euro, ao passo que a Inglaterra e a Escócia estão no grupo D.