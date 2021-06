O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, elogiou nesta quarta-feira a «fantástica forma» de Cristiano Ronaldo e mostrou-se contente com a vitória da seleção portuguesa frente à Hungria, por 3-0, na estreia no Euro 2020.

«Tive oportunidade de estar no estádio junto do Presidente da República, mas imagino que aqui, em Portugal, em muitas esplanadas, casas, grupos de amigos, se viveu uma alegria imensa», disse o ministro aos jornalistas na abertura do seminário em inovação no desporto, promovido pela Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.

Presente no estádio, o ministro viu «muito entusiasmo, sobretudo para os húngaros», que, além de viverem com menos regras e maior tranquilidade no controlo da pandemia no país, ainda conseguiram encher a Puskás Arena com 61 mil adeptos, o único estádio do Europeu autorizado a ter lotação máxima.

A seleção portuguesa venceu na estreia no Euro 2020 por 3-0, com golo de Raphaël Guerreiro e «bis» de Cristiano Ronaldo. Depois desta vitória, Portugal joga no sábado contra a Alemanha, em Munique, às 17h, com transmissão na TVI.