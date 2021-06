A UEFA determinou, pouco antes do início do Euro 2020, que a Ucrânia terá de alterar a camisola, por entender que existem «motivos políticos» por trás do equipamento.

À agência AFP, a UEFA disse que analisou o caso e entendeu que a expressão «Glória aos nossos heróis», incluída na camisola, tem «claramente natureza política».O organismo do futebol europeu decidiu que a Ucrânia deve retirar a frase do equipamento, isto para poder usá-lo no Euro 2020.

A frase «Glória aos nossos heróis», inscrita dentro da gola da camisola, foi retirada de um cântico patriótico associado ao levantamento da praça Maidan, em 2014, que levou à queda do presidente Viktor Ianukovitch.

Já a frase «Glória à Ucrânia» foi autorizada, considerando a UEFA que esta é uma frase «genérica e apolítica», isto se não for cruzada com a outra inscrição, o que lhe daria outro significado.

Foi ainda aprovado o surgimento de uma representação da Crimeia na camisola, zona que Moscovo anexou em 2014, bem como os territórios ocupados por separatistas pró-Rússia.

Entretanto, a Rússia anunciou que está satisfeita com a decisão da UEFA. «Sejam heróis desportivos e terão a glória. É assim, e não com propaganda nacionalista, que honrarão a pátria», disse Maria Zakharova, porta-voz da diplomacia russa, em reação à decisão da UEFA.

A Ucrânia vai começar o Euro 2020 no grupo C, em conjunto com Países Baixos, Macedónia do Norte e Áustria.