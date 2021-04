Aquando do anúncio da troca de Bilbau por Sevilha como cidade-sede do Euro 2020, a UEFA anunciou também que a Allianz Arena, em Munique, ia ter um mínimo de 14 mil e 500 espectadores nos quatro jogos que recebe da competição.

Entre esses jogos, está o Portugal-Alemanha, da segunda jornada do Grupo F do Euro – os germânicos jogam mesmo todos os jogos da fase de grupos em casa.

No entanto, a própria Federação Alemã não garante que haja público no recinto do Bayern Munique, que recebe ainda um encontro dos quartos de final.

O presidente da Federação Alemã de Futebol [DBF], Fritz Keller, declarou o seguinte numa nota citada no site da DBF: «Estamos muito satisfeitos por recebermos a confirmação da UEFA de que vamos ter jogos do Euro 2020 em Munique – talvez até com público, se a evolução da pandemia da covid-19 o permitir.»

Oliver Bierhoff, diretor da DBF, afirmou que a presença de adeptos no estádio do Bayern está dependente das autoridades competentes.

«Por mais que queiramos ter adeptos no estádio, sabemos que a saúde de todos deve ser a prioridade. Quando se trata de autorizar a presença de público, continuamos a contar com a decisão dos órgãos responsáveis», declarou, na mesma nota.

O Portugal-Alemanha joga-se no dia 19 de junho, a partir das 17h00. Para já, ainda sem saber se haverá público nas bancadas ou não.