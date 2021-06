O selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, deixou este domingo a crença de que, se houver uma final entre Portugal e Alemanha no Euro 2020, a equipa das quinas vai ganhar esse duelo. O técnico luso falou, este domingo, numa conversa informal com os jornalistas, do que correu bem e menos bem na derrota por 4-2 com os germânicos, na segunda jornada do grupo F.

«Faltou colocar um homem junto dos centrais, para que não fôssemos desposicionados e para que não tivéssemos situações de cinco para quatro e por isso é que inverti o triângulo do meio-campo, mas não conseguimos controlar o jogo da Alemanha. Se houver uma final Portugal-Alemanha, Portugal ganha», disse Fernando Santos, deixando também a ideia de que a equipa comandada por Joachim Löw foi melhor, que Portugal devia ter sido mais agressivo a procurar a bola – ou fazendo faltas em último recurso – e que não podia ter deixado tanto o adversário trocar a bola para chegar à baliza de Rui Patrício.

«Não podemos pensar que Portugal, a jogar em casa da Alemanha, é favorito. Se a Alemanha jogar em Portugal é favorita? Não, não é. Não há equipa no mundo que seja favorita em casa dessas equipas: França, Itália, Espanha, Alemanha… e, além disso, há a qualidade dos jogadores», apontou, deixando depois o exemplo da França, que «desde que perdeu o Euro 2016, tem sido uma equipa super pragmática», mais do que a que defrontou a seleção nacional no Euro. «Na altura acharam que Portugal era inferior e que iam ganhar de qualquer forma».

O técnico de 66 anos apontou ainda que «a linha defensiva foi a menos responsável» e que o objetivo era baixar o médio defensivo e não baixar o ala do lado direito. Frisou, ainda, que tem seis ou sete fotografias do jogo em que vê Portugal a defender com quatro homens para cinco da Alemanha e que «a culpa não é do lateral», no caso Nélson Semedo. «Eu joguei a lateral e sei o que estou a dizer. Se estivéssemos cinco para cinco, não tínhamos que fechar tanto», expressou.

Santos disse, nesse sentido, que não queria recuar tanto os alas, «para ter a possibilidade de chegar à frente também».

«Fizemos isso bem contra a Hungria, mas depois afundámos [recuámos] demais [ndr: contra a Alemanha] e, quando queríamos sair, tínhamos 60 ou 70 metros pela frente para lá chegar. Se quisesse jogar só à defesa, deixava quatro ali, seis atrás e fechava. As vezes em que tentámos fechar mais, fechámos a seis, o que complicava o nosso jogo», disse, ainda.

