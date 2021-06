Alarme na seleção francesa. Karim Benzema saiu lesionado na primeira parte do último jogo de preparação da França para o Euro 2020 contra a Bulgária.



O avançado do Real Madrid apresentou dores no joelho direito aos 36 minutos e precisou de ser substituído por Olivier Giroud. O jogador francês saiu do relvado pelo próprio pé, mas não escondeu o esgar de dor assim que se sentou no banco de suplentes.



Os campeões do Mundo estreiam-se no Euro 2020 frente à Alemanha, dia 15 de junho. A França está integrada no grupo F juntamente com Portugal e Hungria.



O momento em que Benzema pede para sair: