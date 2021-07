Gareth Southgate garantiu que a final do Euro 2020, agendada para este domingo, «é para ganhar» e garantir que o troféu fique «em casa». «Estamos na final e estamos aqui para a ganhar. Congratulo-me pela forma como temos representado os ingleses e agora importa deixar o título em casa», adiantou o selecionador inglês.

Southgate faava em conferência de imprensa na véspera da final de Londres, contra a Itália, comentou também a carta da rainha Isabel II, que lhe agradeceu pelo trabalho já feito e desejou de felicidades para a final.

«Foi fantástico receber a carta da rainha e do primeiro-ministro, dirigidas a toda a equipa. Também tivemos uma grande despedida, quando estivemos em St.George's Park. Todos os vizinhos saíram e formaram fila para se despedirem de nós», explicou.

«O jogo foi preparado de forma normal. Os jogadores estão preparados e sabem o que é jogar este tipo de partidas, estão com vontade de vencer. Sabemos que os italianos são jogadores fantásticos, têm um esquema tático muito bom, um treinador com experiência e estão motivados. Mas nós também temos as nossas forças, temos de fazer por jogar o nosso futebol, como temos feito até agora.»