Gianluigi Donnarumma, guarda-redes da Itália, defendeu uma grande penalidade decisiva no desempate frente à Espanha e surge naturalmente como a FIGURA DO DIA para o Maisfutebol.



É fácil esquecer que tem apenas 22 anos. E que, para todos os efeitos, disputa este Euro 2020 como jogador desempregado, já que muito se fala de uma mudança para o Paris Saint-Germain mas o acordo ainda não foi oficializado.



Esta terça-feira, entre outras intervenções, Donnarumma travou o quinto penálti espanhol, cobrado por Morata, permitindo a Jorginho carimbar o apuramento da Itália para a final do Campeonato da Europa.

«O que mais gosto neste trabalho é a adrenalina», diz ele.

Quando Gianluigi Donnarumma era criança, a mãe chegou a ter de mostrar o bilhete de identidade do guarda-redes aos pais de outros jogadores, para provar que ele não era mais velho.

Os adeptos do Milan chamaram-lhe «Dollarruma» quando o empresário Mino Raiola exigiu um contrato mais lucrativo. «Paperumma» foi a alcunha que surgiu em 2017, quando o livro de banda desenhada mais popular de Itália, o Topolino, o apresentou como um galo gigante.

Considerado o herdeiro de Buffon, ambos partilham o primeiro nome, que é dado apenas a 0.06 por cento das crianças italianas.

Este texto foi baseado no perfil de Gianluigi Donnarumma que pode ler no dossier dedicado à seleção da Itália, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Euro 2020.