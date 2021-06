Robin Gosens, lateral esquerdo da Alemanha, foi eleito pela UEFA o melhor em campo no triunfo frente a Portugal (4-2) e surge naturalmente como a FIGURA DO DIA para o Maisfutebol.



O esquerdino de 26 anos fez uma exibição tremenda frente à seleção nacional, beneficiando de inúmeros espaços, e foi ovacionado no momento da sua substituição. Teve um golo anulado ao minuto 5, provocou o autogolo de Rúben Dias, iniciou o lance do 2-1, assistiu Havertz para o terceiro da Alemanha e marcou o quarto antes de sair. Noite em cheio.



Os portugueses ficaram a conhecer melhor o jogador da Atalanta (Itália), que apresenta uma história curiosa. Gosens queria ser polícia, como o avô, mas quando se inscreveu, na autoridade regional de Nordrhein-Westfalen, foi informado que as suas pernas eram muito diferentes em comprimento.



Mais tarde, Robin Gosens ainda foi aceitei noutra região (Rheinland-Pfalz), mas nessa altura já tinha assinado o primeiro contrato como jogador profissional de futebol e seguiu esse caminho. Nunca jogou na Bundesliga e custou pouco mais de um milhão de euros à Atalanta, que contratou o ala ao Heracles, dos Países Baixes, em 2017.



O jogador que mais atormentou Portugal esteve sábado escreveu um livro sobre o seu percurso - “Träumen lohnt sich” (Sonhar vale a pena) - e está a fazer um curso de psicologia.



«Quando os outros jogadores estão a olhar para os iPads, eu gosto de ler um livro», disse Gosens ao Bild am Sonntag.



Este texto foi baseado no perfil de Robin Gosens que pode ler no dossier dedicado à seleção da Alemanha, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Euro 2020.