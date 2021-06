O médio suíço Granit Xhaka, capitão da seleção, deu um discurso motivacional aos seus colegas antes da disputa de grandes penalidades enquanto bebia... uma coca-cola.

O momento foi captado pela realização e não tardou a correr as redes sociais. A marca de refrigerantes, patrocinadora do Euro 2020, foi o centro das atenções depois dos vários episódios de jogadores a esconderem os produtos da marca durante as conferências de imprensa.

A Suíça conseguiu empatar contra a França por 3-3, vencendo depois nas grandes penalidades. Marca presença nos quartos-de-final, onde defronta a Espanha.