O estilo indolente, a técnica soberba, o olhar arrogante qb. Há algo de Paul Gascoigne em Jack Grealish, nem que seja essa relação quase hedonista com o jogo. Grealish é um craque, às vezes incompreendido, mas muito capaz de decidir jogos grandes.



A sua entrada foi decisiva para o 2-0 da Inglaterra sobre a Alemanha. Grealish fez a assistência para um golo e teve participação direta no outro, em 20 minutos. Nada mau. É a FIGURA DO DIA do Maisfutebol no Euro 2020.



As exibições do médio este ano foram suficientemente boas para contornar as dúvidas iniciais de Gareth Southgate, e levaram mesmo David Moyes, treinador do West Ham, a dizer em fevereiro que o médio do Villa era, por esses dias, «o melhor jogador da Premier League».

Para os defesas continua a ser um verdadeiro problema, a ponto de ter sido o jogador da Liga inglesa que mais faltas sofreu, pelo segundo ano consecutivo, embora tenha perdido um terço da temporada por lesão.



Os críticos podem dizer que as estatísticas são influenciadas por alguns «mergulhos», mas maior problema para Grealish foi a condução descuidada, já que esteve nove meses com a carta de condução suspensa.



Este texto foi baseado no perfil de Jack Grealish que pode ler no dossier dedicado à seleção da Inglaterra, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Euro 2020.