Gareth Bale deixou um jornalista pendurado quando este lhe tenta perguntar se o jogo com a Dinamarca havia sido o último da carreira ao serviço do País de Gales.

«Sei que lhe perguntaram ontem se este seria o seu último jogo por Gales e que respondeu que queria fazer mais um...»

O jogador de 31 anos nem deu tempo para que o jornalista terminasse a questão, virando-lhes as costas de imediato e pouco agradado.

O momento aconteceu escassos minutos após a eliminação do País de Gales do Euro após uma pesada derrota com a Dinamarca por 4-0.

Gareth Bale contabiliza 96 jogos e 33 golos por Gales.

Veja a reação de Bale nos segundos finais do vídeo em baixo: