Um jovem britânico foi esta quarta-feira condenado a seis semanas pela publicação de comentários racistas dirigidos a Marcus Rashford, via Twitter, durante o Euro 2020.

As manifestações racistas de Justin Lee Price, de 19 anos, surgiram no dia 11 de julho de 2021, aquando da final do Euro2020, na qual o avançado do Manchester United falhou um dos penáltis que ditou a derrota da seleção inglesa na final contra a Itália.

Segundo o tribunal de Kidderminster (centro de Inglaterra), o autor da publicação tentou inicialmente escapar à justiça, alterando o seu nome de utilizador na rede social antes de acabar por admitir a culpa.



«[Justin Lee Price] Visou um jogador de futebol por causa da cor da sua pele e a sua ação foi claramente racista e odiosa», disse o procurador Mark Johnson.

Além de Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka também foram alvo de ataques racistas por terem falhado os seus penáltis na final do Euro 2020 disputada em Wembley.

Recorde-se que em setembro de 2021, outro adepto tinha sido condenado a pena de prisão suspensa por insultos racistas no Facebook, tendo visado os mesmos três jogadores.