O Euro2020 ainda está na fase de grupos, mas o internacional inglês Marcus Rashford já fala sobre a possibilidade de defrontar Portugal nos oitavos de final.

«Jogar contra Portugal seria fantástico para todos nós porque significa defrontar alguns dos melhores do Mundo. Não queremos um caminho fácil, queremos testar-nos frente aos melhores. Seria uma experiência fantástica para os jogadores», afirmou Rashford na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente à Escócia.

O avançado de 23 anos falou ainda sobre Cristiano Ronaldo. «É um jogador inacreditável, tornou-se normal que ele desafie todas as ‘odds’, tem sido sempre assim desde o início da sua carreira. Seria uma grande experiência defrontá-lo.»

«Vê-lo crescer e tornar-se no jogador que se tornou tem sido incrível, pois quando ele começou não era o Cristiano que vemos hoje em dia ou há cinco anos. Era um jogador diferente, estava sempre a driblar, ia para cima dos adversários. Com o passar do tempo, tornou-se num ‘animal’», apontou Rashford.

«Com 36 anos, marca golos pela esquerda, pela direita, pelo centro. Não tenho nada de mau a dizer sobre ele e acho que é alguém que todos devemos admirar, incluindo eu.»