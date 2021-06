Phil Foden foi há dias considerado o melhor jovem jogador do ano, depois de uma época de alto nível ao serviço do Manchester City. Foi campeão, venceu a Taça de Inglaterra e chegou à final da Liga dos Campeões, foi destaque da equipa de Pep Guardiola com 16 golos em 50 jogos na temporada e chamou a atenção dos adeptos do futebol pela qualidade de jogo.

Mas, desta vez, as atenções viraram-se para um pormenor. A poucos dias de se estrear no Euro 2020 frente à Croácia, Phil Foden decidiu pintar o cabelo de loiro platinado, protagonizando uma mudança radical no seu estilo capilar.

No mesmo dia recorreu às redes sociais para mostrar a transformação que deixou os adeptos ingleses nostálgicos. Se antes já era comparado ao memorável Paul Gascoigne pela genialidade dentro do campo, Foden decidiu elevar o termo de comparação ao adotar o estilo do ex-jogador, quando este atuou no Campeonato da Europa de 1996.

Foden é uma das esperanças da seleção dos «Três Leões» e os adeptos ingleses vão alimentando o sonho de serem campeões da Europa. Há quem acredite nas possibilidades dos britânicos, isto se Foden se mostrar impactante no jogo da equipa.

Paul Gascoigne pintou o cabelo de loiro há 25 anos, "look" com o qual marcou um dos golos mais famosos da seleção, frente à Escócia, numa vitória por 2-0 na fase de grupos. Nessa campanha os ingleses ficaram pelo caminho nas meias-finais frente à Alemanha, depois de perderem por 5-4 nas grandes penalidades.

A seleção inglesa chega a este europeu como uma das mais fortes pretendentes à conquista do título, estando nas sondagens entre uma das dez candidatas. Inglaterra vai entrar no Euro 2020 frente à Croácia no dia 13, às 14h, com transmissão na TVI.