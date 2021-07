A polícia londrina deteve 45 pessoas durante a final do Euro 2020, no qual a Itália bateu em Wembley a Inglaterra no desempate por penáltis.

As forças especiais da polícia procuraram dispesar os adeptos que se concentraram nas imediações do recinto e arremessaram garrafas de cerveja e outros objetos em direção das autoridades enquanto entoavam também cânticos provocatórios dirigidos para os italianos.

Na capital inglesa foram-se registando vários incidentes ao longo do dia e houve até quem tenha tentado forçar a entrada no estádio de Wembley mesmo sem ser portador de bilhete para assistir ao jogo. Alguns conseguiram mesmo ser vistos já no interior do recinto.

Recorde-se que o maior estádio de Inglaterra, com capacidade para 90 mil espetadores, pôde ocupar 67 mil lugares na final do Euro 2020.