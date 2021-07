O Portsmouth, clube da terceira liga inglesa (League One), abriu uma investigação a alegadas mensagens discriminatórias trocadas entre jogadores da equipa de sub-18 num «chat» de grupo.

Depois da final do Euro 2020, perdida pela Inglaterra com penáltis falhados, circularam nas redes sociais imagens das alegadas mensagens dos jogadores, nas quais é visível o uso de expressões racistas durante uma conversa sobre o jogo. O clube não ficou indiferente a esta suspeita e emitiu um comunicado no qual refere que o caso será investigado e, quando terminada a investigação, será divulgado o resultado e respetivas consequências.

«O Portsmouth Football Club condena fortemente o racismo e está totalmente aplicado em eliminar todas as formas de discriminação existentes. Não há espaço para isso no nosso jogo e na sociedade como um todo», escreveu ainda o clube inglês.

A final do Euro 2020, entre Itália e Inglaterra, terminou em vitória italiana nos penáltis. Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka falharam as grandes penalidades.