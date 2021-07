A euforia muitas vezes toma conta dos adeptos do futebol, ainda mais quando se está frente a frente com os jogadores.

No final da meia-final do Euro 2020, com a Dinamarca, o médio Mason Mount dirigiu-se às bancadas e entregou a camisola de jogo a uma jovem adepta. A menina desfez-se em lágrimas, dada a emoção do momento, partilhado nas redes sociais.

A Inglaterra venceu a Dinamarca por 2-1 no prolongamento e vai agora discutir o título europeu com a Itália, no domingo.