Patrice Evra, jogador icónico do Manchester United, não esqueceu os nove anos que passou em Inglaterra. Numa altura em que a França já não está em competição, o ex-jogador partilhou um vídeo nas redes sociais no qual brinca com a euforia da seleção inglesa no Euro 2020.

Patrice Evra aparece bem disposto como sempre,a cantar, com o tradicional «fish and chips», e a brincar com o facto de a Inglaterra não ter tido grandes sucessos em competições de seleção. «A última vez que a Inglaterra ganhou alguma coisa, os dinossauros ainda eram vivos. Vamos lá, malta. Vocês conseguem», disse o francês.