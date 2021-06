A Hungria, adversária de Portugal na fase de grupos do Euro 2020, venceu esta noite o Chipre, por 1-0, em jogo particular.

Andras Schafer, aos 36 minutos, anotou o único golo do encontro, após uma assistência do avançado Kevin Varga.

Refira-se, de resto, que a Hungria é o primeiro adversário da Seleção Nacional – que também esta sexta-feira empatou com a Espanha – no Europeu, no dia 15 de junho.