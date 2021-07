Depois de ser ter tornado no futebolista mais jovem de sempre a participar num jogo de uma fase a eliminar de o Europeu (18 anos e 215 dias contra a Croácia), Pedri estabeleceu mais um registo histórico na partida desta terça-feira contra a Itália.

O médio pertencente ao Barcelona tornou-se no mais novo a participar numas meias-finais da prova.

Com 18 anos e 223 dias, Pedri destronou um português: nada mais nada menos do que Renato Sanches, que há cinco anos, no Euro 2016, atuou com 18 anos e 323 dias no duelo diante do País de Gales, no qual a equipa das quinas selou o apuramento para o jogo que seria de consagração.

Antes de Renato Sanches, este registo estava na posse de Cristiano Ronaldo, com 19 anos e 146 dias em 2004.