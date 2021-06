O apuramento de Itália para os quartos de final do Euro 2020 surgiu acompanhado por vários recordes.

O primeiro deles tratou-se de um máximo mundial e foi batido aos 89 minutos do jogo com a Áustria: 1.144 minutos sem sofrer golos que se estenderam aos 1.168 minutos, quando Sasa Kalajdzic se tornou no primeiro jogador a marcar à seleção transalpina desde o holandês Donny van de Beek em outubro de 2020.

Para trás ficou o registo de outra seleção italiana (1.143 minutos) e que datava do período entre 20 de setembro de 1972 e 15 de junho de 1974 com o histórico Dino Zoff na baliza.

A vitória sobre a Áustria por 2-1 representou ainda, pelo menos, mais dois recordes, mas a nível interno, para o conjunto orientado por Roberto Mancini: 12 vitórias consecutivas, mais uma do que o anterior melhor registo, alcançado entre o final de 2018 e o final de 2019 também com Mancini ao leme.

Mas houve mais: a Itália fixou também um novo recorde de invencibilidade de uma seleção da squadra azzurra: 31 partidas desde uma derrota com Portugal na Liga das Nações a 10 de setembro de 2018. O anterior melhor registo dos italianos (30) havia sido fixado entre 1935 e 1939.