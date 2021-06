O futebolista alemão Toni Kroos revelou o teor da conversa com Cristiano Ronaldo após o apito final de sábado no Portugal-Alemanha, sublinhando que foi graças ao internacional luso que teve os maiores êxitos na carreira.

«Joguei com Ronaldo durante quatro épocas e não exagero quando digo que tive os maiores êxitos com ele e graças a ele», afirmou Kroos, na edição mais recente do podcast Einfach mal luppen’, que tem com o seu irmão, Felix Kroos, atualmente jogador do Eintracht Braunschweig.

Kroos e Cristiano Ronaldo jogaram durante quatro épocas juntos, no Real Madrid, entre 2014 e 2018.

«Falámos de forma breve do jogo e dos jogos que se avizinham. Desejei-lhe a melhor das sortes, espero que se qualifiquem para a próxima ronda, tal como nós. Além disso, perguntei-lhe como vai em Itália, pois está há três anos lá. Depois de um jogo não tens todo o tempo do mundo. No balneário trocamos de camisolas. Gostei muito de vê-lo», disse Kroos.