O médio sueco Dejan Kulusevki, da Juventus, testou positivo à covid-19 nesta terça-feira e não viajou para Gotenburgo, onde a Suécia vai terminar a preparação para o Euro 2020.

A informação foi confirmada pela federação sueca, que revelou que o jogador estava com sintomas febris na manhã desta terça-feira, tendo testado positivo no exame realizado.

A federação informa ainda que não vai substituir Kulusevski na convocatória, esperando que ele possa voltar a juntar-se aos companheiros depois do jogo com a Espanha, agendado para segunda-feira e que marca o arranque do Europeu para os suecos.