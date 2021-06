Se dependesse de Francesco Acerbi, Portugal já estava nos quartos-de-final do Europeu. Mas o desejo não está ligado a nenhum acesso de bondade. Acerbi não está minimamente interessado em ter de marcar Romelu Lukaku e prefere lidar com Cristiano Ronaldo.



«O Lukaku é mais difícil de marcar porque tem mais físico, mais força. É um jogador completo, tal como o Cristiano, mas o Lukaku é mais complicado», afirmou o defesa central italiano após a vitória sobre a Áustria por 2-1, resultado que coloca a Itália nos quartos-de-final e a deixa à espera do que dá o Bélgica-Portugal.



Acerbi, 33 anos, joga na Lazio e está habituadíssimo a defrontar Cristiano Ronaldo e Lukaku na Serie A. Que o desejo «simpático» do central se cumpra e Cristiano possa chegar a Munique. Para provar que talvez Acerbi não esteja assim tão certo.