Durante 90 minutos, ou talvez mais, Bonucci e Morata serão adversários. Colegas de equipa na Juventus, o defesa central e o atacante travarão um duelo certamente interessante no Itália-Espanha, a contar para as meias-finais do Europeu.



Morata tem sido fortemente criticado em Espanha por falhar em demasia em frente à baliza, mas Bonucci faz a questão de defendê-lo em público. Em nome da amizade.



«O Morata é um amigo, uma pessoa especial. É um pai fantástico, um excelente avançado, um grande amigo. É um dos melhores avançados do mundo. Por sorte joga no meu clube. Amanhã teremos muita atenção. Tem características diferentes do Lukaku, que defrontámos no jogo anterior», disse o experiente central italiano.



A próxima adversária de Itália mereceu palavras bonitas. «A Espanha tem crescido ao longo do torneio. Tem características muito precisas. Fazem movimentos muito sincronizados com e sem bola.»



Bonucci esteve na final do Euro 2012, de má memória para os italianos. A Espanha ganhou esse jogo por 4-0.



«Em 2012 não tivemos nem ideias, nem energia. Amanhã será um jogo aberto, acredito nisso. Temos de reagir bem à perda, porque o Morata e o Dani Olmo são muito rápidos.»