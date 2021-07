Não tinha como dar errado.

É esta a leitura imediata que os números impressionantes de Gianluigi Donnarumma em desempates por penáltis permitem fazer.

O guarda-redes italiano de 22 anos, melhor jogador do Euro 2020 e herói da final da competição ao defender dois penáltis (o outro falhado por Inglaterra bateu no poste), tem um registo imaculado nesta tipo de decisão dramática.

Cinco em cinco: três ao serviço do clube (Milan) e dois (meia-final e final do Euro 2020) pela seleção.

