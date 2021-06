A Itália venceu e convenceu no jogo de estreia do Euro 2020. 3-0 sobre a Turquia, boa exibição e muitos nomes para começar a seguir com atenção. Roberto Mancini, o selecionador, não podia estar mais satisfeito.



«Tínhamos de começar assim, tínhamos de começar bem aqui em casa», disse Mancini à Sky Italia, no Olímpico de Roma. «Estamos satisfeitos por ter jogado bem e entretido os espectadores, de quem sentíamos falta. Espero que os italianos tenham passado uma boa noite.»



A Itália falhou a presença no Mundial de 2018, mas com Mancini já não perde, precisamente, desde setembro desse ano: 1-0 contra Portugal. O treinador ainda não está plenamente satisfeito com o nível atingido.



«Demos um passo em frente, nunca desistimos. Nem nas dificuldades o fizemos. Nunca deixámos ninguém para trás. Estamos cientes de que temos uma excelente equipa, temos feito um bom trabalho, mas podemos melhorar muito», continuou Mancini.



«Somos jovens e temos muito respeito por quem defrontamos. Podem pensar que a Turquia é uma equipa fraca, mas na realidade é uma equipa cheia de talento.»



O Grupo A conta com Itália, Turquia, País de Gales e Suíça.