Durante a palestra prévia à final do Euro 2020 frente à Inglaterra, Roberto Mancini apontou Spinazzola como o lateral-esquerdo titular de Itália. Um lapso cometido de propósito pelo selecionador transalpino para quebrar o gelo antes do jogo mais importantes da história recente da «squadra azzurra».



O discurso que se segue é de uma simplicidade tremenda. «Não tenho nada a dizer. Sabem o que são e que não estamos aqui por mera casualidade. Somos os donos do nosso próprio destino. Não é o árbitro nem o adversário nem ninguém ok? Vocês sabem o que têm de fazer», atirou.



Recorde-se que Spinazzola, lateral da Roma, lesionou-se com gravidade no tendão de Aquiles no encontro diante do Bélgica, dos quartos de final, e perdeu o resto do Euro 2020.



