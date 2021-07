Os capitães das seleções de Itália e Espanha, Giorgio Chiellini e Jordi Alba, protagonizaram um momento marcante no Itália-Espanha, antes da decisão das grandes penalidades na meia-final do Euro 2020.

Quando o árbitro Felix Brych atirou pela primeira vez a moeda ao ar e apontou para uma das balizas, o defesa transalpino mostrou-se, à vista desarmada, absolutamente tranquilo e começou a brincar com Jordi Alba, chamando-lhe até «mentiroso».

Ora, isto aconteceu depois da escolha do lado do campo para os penáltis, feita pela primeira das duas partes regulamentares do sorteio e que cabe ao árbitro do jogo. É ele decide que lado da moeda respeita a que lado do campo. Aconteceu que Jordi Alba pensou ter ganho o lado, mas Brych deu depois razão a Chiellini, apontando para a baliza mais próxima dos adeptos de Itália, o que levou o jogador italiano a meter-se com o espanhol.

Depois, tudo tornou-se de novo mais sério e o árbitro voltou a enviar a moeda ao ar para a segunda parte do sorteio, que define a ordem de batimento dos penáltis. Depois deste, e perante um Jordi Alba aparentemente algo incrédulo com o entusiamo alheio, Chiellini cumprimentou-o de forma efusiva, dando-lhe até um forte abraço.

A Itália venceu a Espanha no desempate, por 4-2, depois do 1-1 no final do tempo regulamentar e do prolongamento.