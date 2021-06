Sobre o duelo da próxima quarta-feira, em Budapeste, com a França, Moutinho foi questionado na conferência de imprensa desta tarde sobre como travar o temível trio de ataque composto por Benzema, Griezmann e Mbappé, salientando que Portugal vai ter pela frente «uma grande seleção», que é campeã do mundo:

«Se não forem esses três, outros têm qualidade enorme para fazer estragos a qualquer seleção. Mas nós antes já conseguimos anular grandes seleções. Vamos tentar impor o nosso jogo e sair vitoriosos. Temos de estar focados, organizados, dar o nosso melhor.»

Mas será um jogo de tudo ou nada? «Desde que viemos para cá sabemos quais eram as nossas hipóteses de passar e neste momento temo-las intactas. Dependemos de nós e isso é importante. É mais uma final. Encaramos cada jogo assim. Se Deus quiser, vamos passar e vamos continuar a ter 'finais'», respondeu Moutinho, sublinhando o valor da equipa francesa.

«Antecipamos grandes dificuldades no ataque, no meio-campo, na defesa… A França é uma equipa muito coesa. Defende com todos os homens, ataca com velocidade e tem grandes jogadores na frente. Já jogámos várias vezes contra eles. Temos de tentar impor o nosso jogo», salientou o médio de 34 anos.