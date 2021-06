Kasper Dolberg, avançado da Dinamarca, foi eleito pela UEFA o melhor em campo na goleada frente ao País de Gales (4-0) e surge naturalmente como a FIGURA DO DIA para o Maisfutebol.

O avançado do Nice foi titular pela primeira vez neste Euro 2020, face à ausência de Yussuf Poulsen, e respondeu com dois golos que abriram as portas dos quartos de final do Campeonato da Europa para a Dinamarca.

São dias felizes para Kasper Dolberg, aos 23 anos, depois de uma série de infortúnios na carreira e na vida.

Com 17 anos, foi contratado pelo Ajax e comparado ao compatriota Christian Eriksen, mas não teve tanto sucesso como o esperado.

Em 2019, tornou-se a contratação mais cara da história do Nice (20,5 milhões de euros) e sagrou-se o melhor marcador da equipa na primeira temporada, com 11 golos em 25 jogos. Pelo meio, surgiram os problemas.

Pouco depois de ter chegado ao Nice, o seu relógio de 60 mil euros foi roubado em pleno balneário do clube. Mais tarde, soube-se que o autor do furto tinha sido um colega de equipa, Lamine Diaby-Fadiga, que explicou sentir ciúmes do sucesso do dinamarquês.

Um ano depois, em setembro de 2020, ficou sem um Porsche enquanto representava a seleção. No regresso, procurou o carro que estava estacionado no aeroporto de Nice e apercebeu-se do roubo.

Kasper Dolberg tinha deixado as chaves de casa no automóvel e, como tal, os ladrões ainda aproveitaram a oportunidade para fazer uma visita à residência, levando cerca de dois mil euros em dinheiro e ainda alguns telemóveis.

Para além disso, ao longo de 2020, o avançado esteve duas vezes infetado com covid-19 e sofreu uma apendicite (entre outras lesões). Disputou 29 jogos pelo clube, mas marcou apenas seis golos. Ainda assim, foi chamado para o Euro 2020 e tem justificado a aposta do selecionador.



Este texto foi baseado no perfil de Kasper Dolberg que pode ler no dossier dedicado à seleção da Dinamarca, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Euro 2020.