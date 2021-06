O futebolista português João Moutinho elogiou as capacidades de Kevin de Bruyne, adversário da seleção nacional no Bélgica-Portugal de domingo, mas sublinhou que é preciso olhar ao todo do conjunto orientado por Roberto Martínez, no duelo dos oitavos de final do Euro 2020.

«Não é só o Kevin de Bruyne. Claro que é um excelente jogador, se tiver espaço para pensar e executar torna-se ainda mais perigoso, mas não só ele: todos os jogadores da seleção belga, se concedermos espaço, irão fazer o seu jogo de forma tranquila e isso irá dificultar o nosso espaço», afirmou Moutinho, em conferência de imprensa, esta tarde.

«Temos de estar atentos a todos, claro que o Kevin é um jogador extremamente competente, um excelente executante, temos de estar tantos, mas não focar num só jogador. Aí, estaríamos a libertar os outros. Vamos dar o nosso melhor, tentar como equipa minimizar os pontos forte da seleção belga e tentar impor os nossos, pensar em nós e no que podemos fazer», completou.

O Bélgica-Portugal joga-se a partir das 20 horas de domingo e pode seguir, ao minuto aqui, no Maisfutebol.