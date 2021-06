O selecionador espanhol não podia ser mais claro em relação à situação de Sergio Busquets. O capitão de Espanha foi afastado do estágio, depois de ter dado positivo num teste de diagnóstico à covid-19, mas Luis Enrique quer recuperá-lo logo que seja possível.



«Vamos esperar pelo Sergio. Vai estar na lista final. Assim que complete a quarentena e tenha resultados negativos, queremo-lo connosco», adiantou o treinador em conferência de imprensa.



Busquets está em casa, em Barcelona, e Luis Enrique acredita que pode estar disponível para o segundo jogo de Espanha. A estreia está agendada para o dia 14 de junho, em Sevilha, contra a Suécia e o segundo compromisso será frente à Polónia, a 19 de junho e também em Sevilha.



A Espanha está no Grupo E e o terceiro oponente será a Eslováquia.



