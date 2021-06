A Itália apresentou-se com um onze de «segunda linha» para o duelo com o País de Gales, na terceira jornada da fase de grupos do Euro 2020, mas garantiu um triunfo pela margem mínima (1-0) e prolongou uma série impressionante: 30 jogos sem perder, 11 vitórias consecutivas e 11 jogos sem sofrer golos.



Matteo Pessina, uma das oito caras novas no onze transalpino, decidiu o encontro e é a FIGURA DO DIA para o Maisfutebol.



O médio da Atalanta nem fazia parte da lista final de Roberto Mancini para o torneio, mas beneficiou de uma lesão de Stefano Sensi para ser chamado para a competição. Este domingo, deixou a sua marca no Euro 2020.



Nascido em Monza há 24 anos, Pessina é descrito em Itália como um médio culto, em todos os sentidos: está a estudar Economia, fala um pouco de latim, tem um quadro de Van Gogh na parede (embora não seja original), e também gosta de ballet.

«Os meus pais sempre me ensinaram a apreciar museus, ballets, peças de arte. Procuro beleza em tudo», explica Matteo, que também destaca a beleza do futebol, que vê como «arte e poesia», algo que «entretém e deslumbra».



Apreciador de todos os tipos de arte, o homem que decidiu o Itália-País de Gales deu nas vistas em julho de 2019 ao aparecer no treino da Atalanta com um saco do PornHub, famoso site de conteúdos pornográficos, assinado por várias estrelas da indústria, como Mia Khalifa.



O gesto teve impacto mundial e, semanas mais tarde, Matteo Pessina recebeu em casa um conjunto de produtos do Pornhub, enviado pelos responsáveis da plataforma digital. Sem complexos, o médio da Atalanta mostrou as prendas nas redes sociais e agradeceu os presentes.







Este texto foi baseado no perfil de Matteo Pessina que pode ler no dossier dedicado à seleção da Itália, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Euro 2020.