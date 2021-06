Michael Gregoritsch entrou para a história dos Europeus de futebol e também na história da seleção da Áustria, no domingo.

O avançado de 27 anos, que fez a última época nos alemães do Augsburgo, foi uma das figuras do triunfo da Áustria sobre a Macedónia do Norte, por 3-1, na primeira jornada do Euro 2020. E foi por duas principais razões: contribuiu com um golo para a primeira vitória austríaca de sempre numa fase final da prova e apontou o que foi o golo 700 da história dos Europeus de futebol.

Gregoritsch entrou aos 58 minutos de jogo e precisou de 20 minutos para marcar: assinou, na circunstância, o 2-1 no marcador, aos 78 minutos, assistido por David Alaba.

De resto, o avançado da Áustria tem tarimba para entrar e marcar, algo que lhe valeu um registo histórico em abril de 2010. Três dias depois do seu 16.º aniversário, foi suplente utilizado do Kapfenberger, então treinado pelo pai, tendo marcado 120 segundos depois de entrar, tornando-se assim o mais jovem de sempre a marcar na Bundesliga austríaca.

Além disso, Gregoritsch tem uma vertente de caridade fora dos relvados: filho de Werner Gregoritsch, o selecionador austríaco de sub-21, Michael criou, juntamente com o pai e o irmão, uma fundação que apoia crianças com deficiência.

Este texto foi baseado no perfil de Michael Gregoritsch, que pode ler no dossier dedicado à seleção da Áustria, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Euro 2020.